Обнаружены следы крупнейшего извержения в Эгейском море

Обнаружены следы извержения в Эгейском море, произошедшего 520 тысяч лет назад

Ученые международной экспедиции IODP Hellenic Arc Volcanic Field обнаружили следы одного из крупнейших извержений, когда-либо зарегистрированных на юге Эгейской дуги. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

Исследователи описали недавно обнаруженное гигантское отложение пемзы, взятой с морского дна на семи прибрежных участках вокруг острова Санторини. Это указывает на то, что вулканическое поле Кристиана-Санторини-Коломбо, которое представляет собой цепь из 20 вулканов длиной 60 километров, в прошлом было гораздо более опасным, чем считалось ранее.

Катастрофическое извержение произошло около 520 тысяч лет назад, что привело к появлению месторождения туфа объемом более 90 кубических километров и толщиной до 150 метров. Это в шесть раз больше, чем отложения пирокластических потоков Минойского извержения около 1610 года до нашей эры и в десять раз больше, чем отложения от извержения вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай 22 января 2022 года.

Однако ученые считают, что очень маловероятно, что вулканическое поле испытает еще одно извержение такого масштаба в ближайшем будущем.