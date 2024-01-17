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03:33, 17 января 2024Мир

Названо уничтожившее Украину решение

Депутат ЕП Уоллес: прокси-война НАТО с Россией уничтожила Украину

Фото: Unsplash

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес рассказал, какое решение Запада уничтожило Украину. Об этом он высказался во время заседания ЕП., запись его выступления опубликована на YouTube.

Уолесс назвал решение, уничтожившее Украину, и подчеркнул, что к этому привело разжигание прокси-войны НАТО с Россией.

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«Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины», — отметил он.

По мнению политика, конфликт можно было остановить. Однако США и НАТО не стремились к миру, пытаясь нанести России как можно больше ущерба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал нежелание замораживать конфликт с Россией. Он также упрекнул лидеров Запада в побуждении Украины к деэскалации конфликта.

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      Марина Совина
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