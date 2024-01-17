Худеющим людям подсказали способ избавиться от распространенной проблемы

Диетолог Мосли посоветовал заменить хлеб на бурый рис, чтобы похудеть в талии

Диетолог Майкл Мосли призвал отказаться от некоторых продуктов, чтобы избавиться от жира на животе. Его совет, который поможет худеющим людям решить распространенную проблему, опубликовало издание Daily Mirror.

Мосли указал, что при попытках похудеть, многие замечают, что живот уменьшается в объеме медленнее, чем другие части тела. По его словам, это объясняется тем, что вокруг органов брюшной полости скапливается висцеральный жир, который сжигается медленнее подкожного. «К счастью достижения в медицинской и спортивной науке показали, что есть способ обратить этот процесс вспять», — сказал диетолог.

Чтобы похудеть в талии, диетолог посоветовал есть сахар не чаще двух раз в неделю, а также исключить из рациона все продукты и напитки, в составе которых содержится более пяти процентов сахара. Кроме того, стоит отказаться от обработанных углеводов, а хлеб и макароны из белой муки заменить на бурый рис и киноа, подсказал в заключение Мосли.

Ранее врачи-физиотерапевты, реабилитологи Шелби Джонсон и Майкл Фредериксон рассказали, что жир на руках может появляться из-за генетической предрасположенности. По их словам, в этом случае физические упражнения помогут замаскировать жир, но не избавят от него.