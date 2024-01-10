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15:32, 10 января 2024Забота о себе

Врачи объяснили причины появления жира на руках

Физиотерапевты Джонсон: жир на руках скапливается из-за генетики и возраста

Фото: Unsplash

Некоторые люди из-за генетической предрасположенности сильнее других склонны к накоплению жира в области рук и плеч, считают врачи-физиотерапевты, реабилитологи Шелби Джонсон и Майкл Фредериксон. Мнение специалистов приводит USA Today.

По словам Джонсона, самая распространенная причина появления жира на руках — это генетика. Помимо этого, на внешний вид плеч и рук влияют пол и возраст человека, добавил врач. Он объяснил, что со временем кожа теряет эластичность, из-за чего жировой слой становится более заметным. «У женщин жир на руках чаще скапливается. Это особенно актуально в периоды резких колебаний гормонов, таких как менопауза», — добавил Фредериксон.

Он также заметил, что невозможно убрать лишний вес только с рук или с любой другой части тела, поэтому надо работать над снижением общей массы. Кроме того, жир на руках можно скрыть с помощью физических упражнений, считает врач. Он посоветовал отжиматься, чтобы увеличить трицепсы, а также выполнять сгибания и круговые движения для тренировки бицепсов.

Однако даже самые усердные тренировки не смогут полностью избавить от жира на руках, уверен Джонсон. Он предупредил, что наличие жировой ткани является биологически нормальным явлением. «Количество жира, к сожалению, зависит от генетической предрасположенности», — заключил специалист.

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