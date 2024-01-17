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12:20, 17 января 2024Ценности

Ирину Шейк и Тома Брэди засняли на свидании в ресторане

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Папарацци засняли российскую супермодель Ирину Шейк и игрока в американский футбол Тома Брэди на свидании. Соответствующий снимок публикует TMZ.

Знаменитостей заметили на ужине во французском ресторане Brasserie Fouquet's, расположенном в Нижнем Манхэттене, Нью-Йорк. Для встречи спортсмен выбрал серый свитер, а манекенщица — черное платье с длинными рукавами.

По словам инсайдеров, пара провела в заведении около двух часов. При этом они отметили, что Шейк и Брэди не показывали на публике привязанность друг к другу, но выглядели «очень уютными».

В декабре 2023 года анонимные источники раскрыли всю правду романа Ирины Шейк с Томом Брэди. Они рассказали, что знаменитости скоро прокомментируют свои отношения. По их словам, пара часто видится, но при этом не готова сделать следующий шаг.

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      Мария Винар
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