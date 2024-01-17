Китай перестроит экономику из-за старения населения

Китай решил развивать «серебряную экономику» на фоне старения населения

Китай решил перестроить экономику на фоне стремительного старения населения страны. Об этом со ссылкой на план канцелярии Госсовета КНР по развитию так называемой «серебряной экономики» сообщают «Ведомости».

Для реализации этой идеи власти призвали госструктуры адаптироваться к потребностям пожилых граждан. В результате возрастные граждане смогут получать необходимые им товары и услуги и «наслаждаться счастливой жизнью», говорится в документе.

Упомянутые в плане Госсовета тезисы касаются удовлетворения нужд пожилых китайцев в потребительском секторе, развлекательных и социальных учреждениях, а также меры получения ими необходимой соцподдержки. Среди предложений — развитие сферы услуг по доставке еды для возрастных граждан и уходу за ними на дому. Кроме того, власти КНР призвали создавать для такой категории населения специальные одежду, обувь, а также разработать для них продукты для здорового питания.

Предлагается также расширить сеть геронтологических отделений в медицинских учреждениях, направить усилия на развитие индустрии борьбы со старением и создать Национальный университет для людей пожилого возраста. Китайцы старшего возраста также будут получать туристические услуги, включая «туры ностальгии».

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, большинство населения Китая сейчас составляют трудоспособные граждане в возрасте от 15 до 59 лет, а число людей старше 60 лет — только 20 процентов. Однако, по прогнозам властей, к 2030 году их доля вырастет до трети населения.

Ранее заместитель ректора Народного университета Китая, директор института геронтологии и один из ведущих демографов КНР Ду Пэн заявил, что старение население Китая стало результатом активного экономического развития страны. Он напомнил, что после образования КНР в 1949 году средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет, сейчас же она превысила 78 лет. При этом число доживших до 100 лет людей в Китае в 2020 году было 118,8 тысячи, что больше, чем в США и Японии (100 и 90 тысяч соответственно).