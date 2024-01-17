Комментатор «Матч ТВ» проиграл на ставках около 20 миллионов рублей

Комментатор «Матч ТВ» Генич заявил, что проиграл на ставках около 20 млн рублей

Известный спортивный журналист, бывший футболист и футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что проиграл на ставках на спорт около 20 миллионов рублей. В этом он признался в выпуске подкаста «Плохие футболисты», доступном на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Генич рассказал, что начал делать ставки в 2018 году. По его словам, за это время он проиграл сумму в диапазоне от 15 до 20 миллионов рублей. «Это была глупость, я признаю», — добавил он. При этом максимальный выигрыш, который удалось получить комментатору, составил 300 тысяч рублей

Журналист отметил, что не считает себя игроманом. Он подчеркнул, что не использовал для ставок последние деньги, а также не продавал для этой цели имущество, как это делают люди с зависимостью. «Если бы я все проиграл, я бы не мог сюда приехать на машине, я бы не мог купить дом, о котором долго мечтал», — заключил Генич.

Ранее известный российский блогер Егор Шип рассказал, как проиграл в казино 15 миллионов рублей. По его словам, у него была игровая зависимость. Он заявил, что за пять часов мог проиграть миллион рублей.

Генич работает на телевидении с 2006 года. До 2015 года он сотрудничал с телеканалом «НТВ-Плюс». С ноября 2015 года стал комментатором «Матч ТВ». В 2016 году комментировал чемпионат Европы во Франции, а в 2018-м — чемпионат мира, проходящий в России.