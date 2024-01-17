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08:27, 17 января 2024Россия

В Крыму призвали США помнить о наличии у России ядерного оружия

Депутат Шонус призвал США не забывать, что Крым является частью ядерной державы
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

США в своих планах и угрозах стоит помнить, что Крым является частью ядерной державы. О наличии у России подобного оружия заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, отставного офицера Бена Годжеса, который уверен: кто контролирует Крым, тот выиграет в конфликте. По его мнению, чтобы вернуть полуоcтров, его надо сделать «непригодным для русских войск и России в целом». Военный посоветовал использовать дальнобойное оружие для изолирования республики, в том числе для уничтожения Крымского моста.

«В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым — это территория России, и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано», — призвал не забывать депутат. По мнению эксперта, подобные разговоры ведутся для того, чтобы скрыть провал украинского контрнаступления.

В интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский назвал изоляцию Крыма в 2024 году главной задачей Вооруженных сил Украины.

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      Марина Совина
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