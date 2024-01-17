Крыша торгового комплекса в российском городе рухнула под тяжестью снега

В Челябинске крыша ТК «Калибр» рухнула под тяжестью снега

Крыша челябинского торгового комплекса (ТК) обрушилась под тяжестью снега, при этом его представители объяснили происходящее плановым ремонтом. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Челябинск Онлайн».

Речь идет о торговом комплексе «Калибр», расположенном на улице Худякова — его входная группа рухнула на землю. На фото можно увидеть, как на деформировавшейся части крыши лежат кучи снега. Территорию рядом с местом происшествия огородили сигнальной лентой.

В офисе ТК сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Представитель комплекса добавил, что рабочие оградили территорию лентой для проведения работ. «В ночное время мы начали плановый ремонт входной группы. Ничего не произошло, это плановая реконструкция: мы огородили территорию для проведения строительных работ, никаких происшествий», — заверили в офисе «Калибра». Позже в ведомстве сообщили, что отправили экипаж для сбора данных после сообщений СМИ. В свою очередь, в администрации Челябинска Ura.Ru подтвердили, что обрушение произошло в ходе плановой реконструкции.

Днем ранее аналогичная ситуация произошла в городе Корсакове на Сахалине — там крыша ТЦ рухнула под тяжестью снега.