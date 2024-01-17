Макрон дал Европе два года на определение собственного суверенитета

Макрон: ближайшие два года станут определяющими для суверенитета Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ближайшие два года станут определяющими для суверенитета Европы. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, европейцам нужно преодолеть зависимость от США и Китая, так же как это было сделано с поставками российских энергоносителей. Как заявил Макрон, ему не хочется, чтобы его воспринимали как полностью зависимого от США, когда он общается со странами Азии и Африки.

16 января Макрон заявил, что нельзя допустить победу России на Украине, так как это разрушит весь миропорядок. Также французский лидер пообещал выделить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты и сотни бомб.