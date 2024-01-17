Машков предположил вероятное число подписей в поддержку Путина

Машков: число подписей в поддержку Путина может достигнуть трех миллионов

Число подписей в поддержку президента России Владимира Путина на грядущих выборах главы государства может достигнуть трех миллионов. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков, чьи слова приводит ТАСС.

«Количество подписей многократно превысило необходимую норму, более 2,5 миллиона, их проверка идет, это прекрасно. И мне кажется, что эта цифра может достигнуть порядка трех миллионов», — пояснил он.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.