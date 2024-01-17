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00:30, 17 января 2024Россия

В России предложили расширить список оснований для лишения гражданства

В Госдуму внесли проект о расширении перечня причин для лишения гражданства

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России. Соответствующая инициатива опубликована в думской электронной базе.

Авторами проекта стали депутаты ГД Дмитрий КузнецовСправедливая Россия — За правду»), Алексей Журавлев (ЛДПР), Михаил Шеремет и Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Матвеев (КПРФ). Они призвали добавить в список причин для лишения гражданства умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, среди которых уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах.

В июле 2023 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала ввести уголовное наказание за русофобию. По ее словам, депутаты намерены защищать от нее не только жителей России, но и соотечественников, проживающих за рубежом. В декабре инициативу поддержало российское правительство.

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