Моргенштерн снялся в башкирском национальном головном уборе

Родившийся в Уфе российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) снялся в башкирском национальном головном уборе. Соответствующие кадры появились в сторис его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летний музыкант запечатлел себя в шапке с высокой тульей из зеленой ткани, оформленной золотистой вышивкой, двумя меховыми хвостами и пышной меховой оторочкой белого цвета.

Исполнитель позировал, надвинув головной убор на глаза. При этом на одном из кадров он поднял на уровень лица руку со сжатым кулаком.

Ранее Моргенштерн раскрыл свой секрет похудения. По словам знаменитости, избавиться от лишнего веса у него получилось с помощью подсчета калорий и самодисциплины.