Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:42, 17 января 2024Ценности

Моргенштерн снялся в башкирском национальном головном уборе

Скриншот: @morgen_shtern

Родившийся в Уфе российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) снялся в башкирском национальном головном уборе. Соответствующие кадры появились в сторис его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летний музыкант запечатлел себя в шапке с высокой тульей из зеленой ткани, оформленной золотистой вышивкой, двумя меховыми хвостами и пышной меховой оторочкой белого цвета.

Исполнитель позировал, надвинув головной убор на глаза. При этом на одном из кадров он поднял на уровень лица руку со сжатым кулаком.

Ранее Моргенштерн раскрыл свой секрет похудения. По словам знаменитости, избавиться от лишнего веса у него получилось с помощью подсчета калорий и самодисциплины.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Отказавшийся играть за Россию футболист перешел в европейский клуб

      В Европе с помощью украинских беженцев решили преодолеть дефицит на рынке труда

      В Британии признали уничтожение Россией украинского ВПК

      Россияне решили подзаработать на размотке гирлянд

      Бывшего российского полицейского приговорили к колонии за продажу наркотиков

      Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

      На Украине заявили о первом применении гибридной системы ПВО

      Названа причина безуспешной сдачи в плен бойцов ВСУ у Артемовска

      Начата подготовка «Ангары-А5» к первому пуску с Восточного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше