«Мы подошли к концу одной эры и началу другой». В США заявили о формировании нового миропорядка

Советник президента США Салливан заявил о формировании нового миропорядка

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что сейчас формируется новый миропорядок, у Вашингтона и его союзников есть возможность повлиять на этот процесс.

Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый миропорядок. В любом случае мировой порядок всегда развивается и развивался с даты окончания Второй мировой войны. Мы подошли к концу одной эры, мы подошли к началу другой Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

Чиновник отметил, что у Запада есть возможность повлиять на то, как будет выглядеть новая эра, он может изменить, адаптировать существующие институты, ставшие основой уходящего порядка, чтобы взять самые ценные принципы в будущее.

Салливан также указал на растущее влияние России и заявил, что частью новой стратегии станет «защита от агрессии».

Салливан уверен, что США и союзники справятся с глобальными вызовами

Салливан выразил уверенность, что США и их союзники смогут справиться с глобальными вызовами, которые стоят перед ними в настоящее время, в том числе с эскалацией на Ближнем Востоке и конфликтом на Украине.

Я считаю, что все это вопрос политической воли как внутри США, так и в других государствах. Те, кто пытается добиться политических решений на необходимых уровнях, должны объединять усилия, чтобы политическая воля появилась Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

Чиновник также согласился со сложностью текущей реальности, которая сочетает соперничество и тесную взаимосвязь глобальных игроков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский и ближневосточный кризисы определили водораздел между странами Запада и остальным миром.

Глава МИД отметил, что сейчас решается вопрос, удастся ли сформировать действительно справедливый и демократический миропорядок, опирающийся на центральную роль ООН. По его словам, новый мир должен опираться прежде всего на принцип суверенного равенства государств и на выверенный баланс их интересов, а не на навязанные правила США и группы бывших колониальных метрополий.

Салливан предложит Киеву сменить стратегию

Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому послание Байдена и предложит сменить стратегию с наступления на оборону, сообщил колумнист Bloomberg Андреас Клут.

В беседе с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе Салливан передаст послание от своего босса — президента Джо Байдена. Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с наступления на оборону Андреас Клут колумнист Bloomberg

По словам журналиста, украинский лидер понимает смысл подобного решения, но не хочет обсуждать его в публичном пространстве. Поэтому глава государства должен через Салливана передать в Вашингтон, что Украина может вести оборону только в том случае, если США и их союзники гарантируют передачу всех необходимых средств.

Клут добавил, что Зеленский чувствует необходимость отрицания тупика в конфликте, поскольку его целью остается «формула мира», обсуждаемая в Давосе на уровне советников по национальной безопасности. Он напомнил, что на встречу не пригласили представителей России и Китая, «так что все знают, что это тупик».

Колумнист подчеркнул, что провал контрнаступления Украины вызвал разочарование в Вашнигтоне, российские войска выстроили хорошо укрепленную линию обороны, а ВСУ понесли значительные потери военнослужащих и боеприпасов.

Поэтому Зеленский должен сказать Салливану, что Киев «перестанет гонять западные танки» по заминированным траншеям, поскольку это не имеет смысла. Однако политик также напомнит, что его страна не сможет защищать свои позиции без помощи со стороны США и Европы, заключил журналист.

Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поднял тему об урегулировании конфликта по «формуле мира» Киева на пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и попросил ее о проведении «саммита мира».