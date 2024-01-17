На Украине обеспокоились последствиями выборов в США

Кулеба призвал США сохранять фокус на мировых проблемах, включая Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал США сохранять фокус на мировых проблемах, в том числе на украинской ситуации. Его цитирует РИА Новости.

«Америка важна для глобальной стабильности, и Америка должна оставаться сфокусированной на мировых проблемах, и Украина — одна из них», — сказал он. Министр иностранных дел Украины также обеспокоен первым днем после выборов в США.

По его словам, важно, чтобы американская политическая система была сфокусирована и не застряла во внутренних конфликтах. Кулеба отметил, что Вашингтону не следует растрачивать ресурсы на решение проблем в политике. При этом независимо от выбора США, Киев будет работать с такой реальностью, добавил он.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян назвал высоким влияние выборов в США на выделение помощи Украине. Он заявил, что американскому президенту Джо Байдену может быть выгодна «маленькая победоносная война». Для этого могут быть использованы ближневосточный конфликт, тихоокеанский или украинский, объяснил политолог.