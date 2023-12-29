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14:55, 29 декабря 2023Мир

Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине

Политолог Ордуханян: Байдену нужна победоносная война для победы на выборах

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Влияние выборов в США на выделение помощи Украине высоко. Президенту США Джо Байдену может быть выгодна «маленькая победоносная война». Для этого могут быть использованы ближневосточный конфликт, тихоокеанский или украинский. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Чехарда, которая сейчас начинается в США с "отменой" [бывшего президента Дональда] Трампа — это беспрецедентно, такого не было никогда. Это показатель расслоения на всех уровнях общества: одни штаты не допускают Байдена, другие Трампа. Это политическая война. Конечно, от Украины все уже устали. Но у Байдена есть только один шанс устоять — маленькая победоносная война. Остается только вопрос места: будет это Украина, Ближний Восток или тихоокеанский регион», — сказал политолог.

Украина, как считает Ордуханян, в этом ключе предпочтительнее, поскольку именно вокруг этого конфликта уже выстроилась определенная риторика, с которой солидарен практически весь западный мир.

«К Ближнему Востоку однозначного отношения нет. У Северной Кореи ядерное оружие. А к Украине все уже адаптировались, выстроена риторика, есть единство в НАТО. Вселенский консенсус», — подчеркнул Ордуханян.

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