Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:07, 17 января 2024Наука и техника

Названа самая боеспособная армия в мире

Аналитик Михайлов назвал Российскую армию самой боеспособной в мире

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская армия, которая обладает крупной группировкой, участвующей в боевых действиях, является самой боеспособной на планете. С таким мнением выступил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире радио Sputnik.

Комментируя рейтинг сильнейших армий мира по версии Global Firepower Index, он отметил, что для объективности следует разделять самые мощные и самые боеспособные армии в мире. Также необходимо учитывать характер потенциального военного конфликта.

Аналитик предположил, что в случае ядерного конфликта между Россией и США проиграют обе стороны, но российские силы смогут раньше нанести противнику неминуемое поражение.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
У кого самая сильная армия в мире: запасы ядерного оружия, истребители и самый большой оборонный бюджет
У кого самая сильная армия в мире:запасы ядерного оружия, истребители и самый большой оборонный бюджет
26 ноября 2022

«Что касается неядерного конфликта, то здесь можно анализировать очень долго и считать по разным показателям. Но если говорить о боеспособности, то самой боеспособной армией на планете сейчас, безусловно, является российская. Потому что именно Российская армия сейчас обладает воюющей группировкой более 600 тысяч военнослужащих. Именно Российская армия по ротации предоставляет боевой опыт новым военнослужащим своей армии, и этот процесс длится уже почти два года», — сказал он.

Ранее в опубликованном рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024 Вооруженные силы России поместили на вторую строчку, а возглавила рейтинг армия США. Также в пятерку сильнейших армий вошли Китай, Индия и Южная Корея.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии назвали последствие поддержки Украины

      СБУ провела обыск в администрации Львовской области

      Пьяный турист на внедорожнике сбил инвалида в Гоа

      Самбурская в купальнике снялась у моря

      На Быкова составили протокол об участии в нежелательной организации

      ЦСКА подписал контракт с футболистом «Зенита»

      Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор

      Неизвестные выстрелили в автобус с молодежной хоккейной командой в Подмосковье

      Пашинян выразил надежду на стремление Баку к миру

      В Европе нашли способ собрать денег для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше