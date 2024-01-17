Названа самая боеспособная армия в мире

Аналитик Михайлов назвал Российскую армию самой боеспособной в мире

Российская армия, которая обладает крупной группировкой, участвующей в боевых действиях, является самой боеспособной на планете. С таким мнением выступил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире радио Sputnik.

Комментируя рейтинг сильнейших армий мира по версии Global Firepower Index, он отметил, что для объективности следует разделять самые мощные и самые боеспособные армии в мире. Также необходимо учитывать характер потенциального военного конфликта.

Аналитик предположил, что в случае ядерного конфликта между Россией и США проиграют обе стороны, но российские силы смогут раньше нанести противнику неминуемое поражение.

«Что касается неядерного конфликта, то здесь можно анализировать очень долго и считать по разным показателям. Но если говорить о боеспособности, то самой боеспособной армией на планете сейчас, безусловно, является российская. Потому что именно Российская армия сейчас обладает воюющей группировкой более 600 тысяч военнослужащих. Именно Российская армия по ротации предоставляет боевой опыт новым военнослужащим своей армии, и этот процесс длится уже почти два года», — сказал он.

Ранее в опубликованном рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024 Вооруженные силы России поместили на вторую строчку, а возглавила рейтинг армия США. Также в пятерку сильнейших армий вошли Китай, Индия и Южная Корея.