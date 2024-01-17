Названы условия для снижения цен на новостройки в России

Риэлтор Перескокова: цены на квартиры будут зависеть от банков и застройщиков

В настоящее время не стоит делать прогнозы о снижении цен на новостройки на фоне сложившейся на рынке турбулентной ситуации. Условия в беседе с NEWS.ru назвала риелтор Наталья Перескокова.

Государство отменяет льготные ипотеки, напомнила специалист. Цены будут зависеть от банков и застройщиков: если застройщики не будут финансировать банки по льготным ипотекам, эти программы просто перестанут существовать, предсказала эксперт. Если же застройщики будут доплачивать эту разницу в ипотечных ставках, цены на квартиры не снизятся, предупредила она.

«На сегодняшний день вообще очень сложно говорить, что будет с рынком недвижимости. Давайте подождем хотя бы две-три недели», — посоветовала специалист.

В настоящее время цены на ипотеку остаются высокими. Так, практически не бывает сделок, при которых россияне имеют 10–20 процентов первоначального взноса, а остальное брали в ипотеку.

Актуальны в настоящее время альтернативные продажи, когда россияне продают квартиру, чтобы купить другую, улучшить таким образом свои условия. В этой ситуации ипотечное плечо совсем небольшое, до пяти миллионов рублей, указала Перескокова.

Ранее гендиректор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев назвал ажиотаж вокруг новостроек временным явлением. По его словам, последние изменения на ипотечном рынке, такие как повышение первоначального взноса по госпрограммам, сокращение максимального размера льготного кредита для москвичей и петербуржцев, снижение субсидий банкам, в целом потрясли население. Рост интереса к новостройкам в первую очередь обусловлен тем, что застройщики торопили заемщиков льготных кредитов оформить сделку до 11 января.