Длительность ажиотажа вокруг новостроек оценили

Риелтор Вихлянцев: ажиотаж вокруг новостроек временен

Ажиотаж вокруг новостроек — временное явление. О длительности повышенного спроса на рынке новых квартир в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал гендиректор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев.

По мнению эксперта, это прежде всего обусловлено тем, что застройщики торопили льготных ипотечников оформить сделку до 11 января. Так, к примеру, в первые рабочие дни января вместо одной записи на первичную сделку на заключение договора заявлялось по три покупателя. Последние изменения на ипотечном рынке в целом потрясли население: повышение первоначального взноса по госпрограммам, сокращение максимального размера льготного кредита для москвичей и петербуржцев, снижение субсидий банкам.

Заметно изменились цены на жилье после введения банками обязательного субсидирования застройщиками сделок с привлечением льготной ипотеки. Как рассказала владелица московского агентства недвижимости Gordashnikova Land Елена Гордашникова, новая квартира, изначально выставленная по цене 12,2 миллиона рублей, после применения семейной ипотеки дорожает на 600 тысяч. В некоторых случаях, по словам риелторов, доплата составляет 7-10 процентов.

Спрос на столичный новострой неминуемо снизится, уверен завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. К покупке нового жилья в Москве как минимум охладеют жители других регионов, которые активно пользовались льготной ссудой для переезда в столицу. Эксперт утверждает, что девелоперам придется снижать цены на лоты в Новой Москве, Подмосковье и Ленобласти на 10 процентов. Этот сценарий застройщики считают негативным. Другой исход предполагает привлечение клиентов с помощью скидок и акций либо собственных программ субсидирования ипотеки. Правда, такие уступки коснутся лотов, не пользующихся популярностью у покупателей.

Ранее в Госдуме призвали уменьшить разрыв между рыночной ставкой и льготной. Интересы банков и застройщиков должны быть уравновешены. Если кредитные организации понесут убытки, то рано или поздно это отразится на конечном потребителе всех банковских услуг.