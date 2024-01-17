Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:23, 17 января 2024Среда обитания

Длительность ажиотажа вокруг новостроек оценили

Риелтор Вихлянцев: ажиотаж вокруг новостроек временен
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ажиотаж вокруг новостроек — временное явление. О длительности повышенного спроса на рынке новых квартир в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал гендиректор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев.

По мнению эксперта, это прежде всего обусловлено тем, что застройщики торопили льготных ипотечников оформить сделку до 11 января. Так, к примеру, в первые рабочие дни января вместо одной записи на первичную сделку на заключение договора заявлялось по три покупателя. Последние изменения на ипотечном рынке в целом потрясли население: повышение первоначального взноса по госпрограммам, сокращение максимального размера льготного кредита для москвичей и петербуржцев, снижение субсидий банкам.

Заметно изменились цены на жилье после введения банками обязательного субсидирования застройщиками сделок с привлечением льготной ипотеки. Как рассказала владелица московского агентства недвижимости Gordashnikova Land Елена Гордашникова, новая квартира, изначально выставленная по цене 12,2 миллиона рублей, после применения семейной ипотеки дорожает на 600 тысяч. В некоторых случаях, по словам риелторов, доплата составляет 7-10 процентов.

Материалы по теме:
Около нуля. В России набирает популярность «бесплатная ипотека». Поможет ли она купить квартиру дешевле?
Около нуля.В России набирает популярность «бесплатная ипотека». Поможет ли она купить квартиру дешевле?
12 июля 2022
Можно ли взять ипотеку выгодно? Аннуитетные и дифференцированные платежи
Можно ли взять ипотеку выгодно?Аннуитетные и дифференцированные платежи
13 августа 2022

Спрос на столичный новострой неминуемо снизится, уверен завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. К покупке нового жилья в Москве как минимум охладеют жители других регионов, которые активно пользовались льготной ссудой для переезда в столицу. Эксперт утверждает, что девелоперам придется снижать цены на лоты в Новой Москве, Подмосковье и Ленобласти на 10 процентов. Этот сценарий застройщики считают негативным. Другой исход предполагает привлечение клиентов с помощью скидок и акций либо собственных программ субсидирования ипотеки. Правда, такие уступки коснутся лотов, не пользующихся популярностью у покупателей.

Ранее в Госдуме призвали уменьшить разрыв между рыночной ставкой и льготной. Интересы банков и застройщиков должны быть уравновешены. Если кредитные организации понесут убытки, то рано или поздно это отразится на конечном потребителе всех банковских услуг.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У лидера узбекской диаспоры в России нашли мем про «петухов с фронта». Военкоры пожаловались на это Бастрыкину

      На участок российской дороги с самыми частыми авариями привезли священника

      В МИД высказались о заключенных на Украине россиянах

      Известного казахского имама пригласили на званый ужин с Байденом

      Глава Роспотребнадзора объяснила отсутствие массовой вакцинации от COVID-19

      Захарова назвала прекращение силовых авантюр залогом безопасности в Красном море

      На СТС раскрыли судьбу шоу Рогова после назначения ведущим «Модного приговора»

      Дзюба раскритиковал ФИФА за признание Месси игроком года

      ИИ усомнился в уникальности отпечатков пальцев

      После крушения вертолета в Киргизии ряд военных временно отстранили от службы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше