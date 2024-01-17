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17:07, 17 января 2024Мир

Немецкую партию обвинили в попытке превратить Германию в Россию

Вице-канцлер ФРГ Хабек обвинил партию АдГ в попытке превратить Германию в Россию
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) пытается превратить Германию в похожую на Россию страну. С таким обвинением выступил немецкий вице-канцлер Роберт Хабек, его слова приводит газета Der Spiegel.

«Они желают превратить нашу страну в государство, подобное России. Они систематически готовятся к этому», — сказал он.

По словам Хабека, АдГ «систематически готовилась к авторитарному перевороту в Германии», чтобы превратить ее в фашистское государство.

Ранее изданию Correctiv стало известно, что члены нескольких парламентских ультраправых партий бундестага Германии провели секретную встречу, в ходе которой обсудили и приняли план депортации миллионов мигрантов при условии прихода к власти.

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      Виктория Кондратьева
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