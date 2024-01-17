Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

Обруганная за мини-платье певица из Дагестана Ашера ответила на критику. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка поделилась в сторис видео, на котором она, одетая в блестящее мини-платье, исполняет песню на аварском языке. «Посмотрела на себя со стороны еще раз. Убедилась, что я выгляжу шикарно! Спасибо всем», — подписала девушка ролик.

Ранее стало известно, что помощник мэра Махачкалы Булач Чанкалаев обратил внимание на выступление Ашеры. По его мнению, исполнительница вышла на сцену почти раздетая. «Не знаю, где это было, но, где бы ни было, это позор. Неужели у нее нет родственников или же близких людей?! Если есть, то разберитесь со своей близкой, пока жизнь не разобралась с ней сама. Никакой совести нет», — возмутился общественный деятель.