Отважный врач потерял сознание при попытке спасти мальчика во время операции

SCMP: в Китае врач потерял сознание, делая искусственное дыхание пациенту

Отважный врач из Китая упал в обморок при попытке спасти жизнь пациенту во время операции. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

17-месячный мальчик подавился орехами и попал в больницу в провинции Хэнань 24 декабря. Врачи прочистили ему дыхательные пути и желудок, но на следующий день обнаружили кусочки орехов в его легких. Медики назначили операцию пациенту, которую проводил 64-летний хирург Чжун Янь.

В ходе хирургического вмешательства врач заметил, что уровень кислорода в крови мальчика стремительно снижается. Тогда Янь снял маску и начал делать ему искусственное дыхание через бронхоскоп. Хирург неоднократно вдувал воздух в легкие пациента, а затем продолжал проводить операцию. После хирургического вмешательства, которое длилось 30 минут, обессиленный Янь внезапно потерял сознание. «Я почувствовал сдавленность в груди и онемение конечностей. Я сильно вспотел, одежда и перчатки прилипли к телу», — рассказывает он.

Когда хирург пришел в себя, он первым делом спросил о состоянии маленького пациента. Коллеги передали, что операция прошла успешно. Из легких ребенка извлекли около десяти кусочков орехов. Родители, узнавшие о героическом поступке Яня, расплакались и поблагодарили его и других врачей, проводивших операцию.

Ранее сообщалось, что в США женщина попала в лавину на горнолыжном курорте и выжила благодаря помощи незнакомца. Американка не получила никаких травм.

