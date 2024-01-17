Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:35, 17 января 2024Из жизни

Отважный врач потерял сознание при попытке спасти мальчика во время операции

SCMP: в Китае врач потерял сознание, делая искусственное дыхание пациенту

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Отважный врач из Китая упал в обморок при попытке спасти жизнь пациенту во время операции. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

17-месячный мальчик подавился орехами и попал в больницу в провинции Хэнань 24 декабря. Врачи прочистили ему дыхательные пути и желудок, но на следующий день обнаружили кусочки орехов в его легких. Медики назначили операцию пациенту, которую проводил 64-летний хирург Чжун Янь.

В ходе хирургического вмешательства врач заметил, что уровень кислорода в крови мальчика стремительно снижается. Тогда Янь снял маску и начал делать ему искусственное дыхание через бронхоскоп. Хирург неоднократно вдувал воздух в легкие пациента, а затем продолжал проводить операцию. После хирургического вмешательства, которое длилось 30 минут, обессиленный Янь внезапно потерял сознание. «Я почувствовал сдавленность в груди и онемение конечностей. Я сильно вспотел, одежда и перчатки прилипли к телу», — рассказывает он.

Материалы по теме:
«Люди охвачены тревогой» Как лучшие врачи России нашли способ помочь пациентам во время пандемии
«Люди охвачены тревогой»Как лучшие врачи России нашли способ помочь пациентам во время пандемии
3 сентября 2021
«Чаще постковид у тех, кто болел легко» Бессонница, депрессия и боль: что ждет россиян, переболевших коронавирусом?
«Чаще постковид у тех, кто болел легко»Бессонница, депрессия и боль: что ждет россиян, переболевших коронавирусом?
6 октября 2021

Когда хирург пришел в себя, он первым делом спросил о состоянии маленького пациента. Коллеги передали, что операция прошла успешно. Из легких ребенка извлекли около десяти кусочков орехов. Родители, узнавшие о героическом поступке Яня, расплакались и поблагодарили его и других врачей, проводивших операцию.

Ранее сообщалось, что в США женщина попала в лавину на горнолыжном курорте и выжила благодаря помощи незнакомца. Американка не получила никаких травм.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Иран опроверг поставку беспилотников и ракет России

      Россиянина арестовали по делу о расправе над мужчиной на глазах у ребенка

      Мать военной ВСУ рассказала о наркотиках для подавления страха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше