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10:36, 17 января 2024Россия

Поддерживающие башкирского активиста отреагировали на приговор

UFA.ru: поддерживающие Алсынова башкирцы с негодованием восприняли приговор

Кадр: Bashkir Video / YouTube

В Баймаке в Башкирии люди, пришедшие поддержать выступавшего против золотодобычи в регионе активиста Фаиля Алсынова России внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), с негодованием восприняли приговор суда. Общественнику дали четыре года в колонии-поселении. Об этом сообщает региональный портал UFA.ru в среду, 17 января.

Репортер издания отметил, что собравшиеся на площади скандировали: «Своих не сдаем!» По его словам, люди не намерены расходиться и ждут, пока Алсынова будут выводить из здания суда.

Супруга активиста также шокирована решением о реальном сроке. Женщина отказалась от комментариев. Как утверждает UFA.ru, пара вместе воспитывает четырех детей.

Фаиль Алсынов известен в Башкирии своей общественной деятельностью. В 2023 году он участвовал в митингах против золотодобычи в республике. Активист выступал на башкирском языке и использовал выражение «кара халык» — «черный народ». Однако это выражение используют для обозначения простых людей.

Следователи настаивали, что Алсынов высказывался против мигрантов, работавших на приисках. В его заявлениях усмотрели признаки разжигания розни и обвинили в экстремизме.

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      Анна Щербакова
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