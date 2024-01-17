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05:02, 17 января 2024Мир

В Польше рассказали о подготовке Варшавы к новому конфликту

Rzeczpospolita: Польша нарастила производство оружия из-за конфликта на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польша многократно наращивает производство оружия из-за страха эскалации украинского конфликта, пишет обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Збигнев Лентович.

По его словам, недавно модернизированные предприятия также собираются увеличить производственные объемы из-за того, что их мощности не соответствуют потребностям.

Он привел в пример завод «Сталева Воля», который специализируется на изготовлении артиллерийских орудий, но вскоре начнет собирать боевые машины пехоты (БМП) и бронированные автомобили. Глава предприятия отметил, что правительство дало два года на удвоение выпуска продукции, хотя только недавно в завод вложили большую сумму для поднятия производственных мощностей.

«Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом», — рассказал автор о подготовке Варшавы к новому конфликту.

Ранее эксперты высказали мнение, что Польша хочет добиться раздела Украины, стремясь вернуть свои «исторические территории».

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      Марина Совина
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