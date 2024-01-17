Политолог рассказал о планах Киева набрать армию из бежавших в Европу украинцев

Политолог Хащенко: Киев планирует набрать армию из бежавших в Европу украинцев

Политолог Антон Хащенко в интервью радио Sputnik заявил, что Киев планирует набрать армию из бежавших в Европу украинцев.

Он отметил, что в странах Европейского союза (ЕС) сложилось разное отношение к депортации беженцев по запросу Украины, оно зависит от конкретной страны. Так, в Германии существуют институты по правам человека, и по первому запросу человека не выдать, а Польша, например, может поступить подобным образом.

«Это огромное количество людей и, видимо, в Киеве считают, что если они их всех вернут, то наберут армию и дальше заградотрядами погонят. Какое качество будет у такой армии, понятно», — сказал Хащенко.

По его словам, на Украине сложилась сложная ситуация, которая вынудила власти проводить через Верховную раду законопроект о мобилизации.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Яак Мадисон заявил, что Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинцев, бежавших из страны.