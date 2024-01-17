Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:43, 17 января 2024Бывший СССР

Политолог рассказал о планах Киева набрать армию из бежавших в Европу украинцев

Политолог Хащенко: Киев планирует набрать армию из бежавших в Европу украинцев

Фото: President of Ukraine / Globallookpress.com

Политолог Антон Хащенко в интервью радио Sputnik заявил, что Киев планирует набрать армию из бежавших в Европу украинцев.

Он отметил, что в странах Европейского союза (ЕС) сложилось разное отношение к депортации беженцев по запросу Украины, оно зависит от конкретной страны. Так, в Германии существуют институты по правам человека, и по первому запросу человека не выдать, а Польша, например, может поступить подобным образом.

«Это огромное количество людей и, видимо, в Киеве считают, что если они их всех вернут, то наберут армию и дальше заградотрядами погонят. Какое качество будет у такой армии, понятно», — сказал Хащенко.

По его словам, на Украине сложилась сложная ситуация, которая вынудила власти проводить через Верховную раду законопроект о мобилизации.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Яак Мадисон заявил, что Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинцев, бежавших из страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Полковника Росгвардии осудили на шесть лет колонии за плохую защиту Крымского моста. Что известно об этом деле?

      Советник Байдена заявил о формировании нового миропорядка

      В НАТО высказались об одобрении Конгрессом нового пакета помощи Украине

      Мужчина влюбился в женщину почти вдвое старше себя и сделал неожиданное открытие

      Учительница стала «жрицей оргазма» и лишилась работы

      В Крыму оценили военный план экс-офицера США

      На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

      Политолог рассказал о планах Киева набрать армию из бежавших в Европу украинцев

      Стало известно о нехватке зенитных ракет НАТО для Украины

      В США назвали провальной идею о победе над Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости