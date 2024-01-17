Путин сообщил о новом историческом рекорде в России

Президент Путин сообщил о новом историческом рекорде по вводу жилья в России

В 2023 году в России ввели 110,1 миллиона квадратных метров жилья — это исторический рекорд за всю историю страны. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Что касается стройки, мы несколько раз возвращались к этому вопросу, по-моему, 110,1 миллиона квадратных метров ввод жилья у нас состоялся. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было. Хочу строителей с этим поздравить. Это очень хороший показатель», — заявил глава государства.

Путин также отметил успехи страны в промышленном производстве, сельском хозяйстве, туризме и грузообороте.

Ранее Росреестр зафиксировал рекорд по количеству сделок, заключенных на вторичном рынке жилья в Москве. По итогам 2023 года было оформлено почти 175 тысяч договоров купли-продажи в этом сегменте рынка. Прошлый самый высокий показатель был отмечен в 2009 году. Пик продаж пришелся на август — 17,5 тысячи договоров, но к ноябрю число заключенных сделок стало снижаться.