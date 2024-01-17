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14:12, 17 января 2024Наука и техника

Разработан новый метод улавливания углекислого газа

Nature Catalysis: разработан метод преобразования углекислого газа в нановолокна

Фото: SvedOliver / Shutterstock / Fotodom

Ученые Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США и Колумбийского университета разработали способ преобразования углекислого газа в углеродные нановолокна. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Catalysis. Пресс-релиз доступен на сайте лаборатории.

Новый метод улавливания диоксида углерода заключается в разбиении сложных реакций на отдельные этапы с использованием различных катализаторов и предусматривает нагрев всего лишь до 400 градусов Цельсия. Это является более практичной и достижимой температурой по сравнению с более чем тысячей градусов Цельсия в случае прямого процесса.

На первом этапе электрокатализатор из палладия, нанесенного на углерод, запускает реакцию расщепления углекислого газа и воды на угарный газ и молекулярный водород. На втором этапе используется термокатализатор из железа и кобальта, работающий при температуре 400 градусов Цельсия, для преобразования угарного газа в углеродные нановолокна.

По словам ученых, если эти процессы будут сочетаться с развитием использования возобновляемых источников энергии, можно будет добиться отрицательных углеродных выбросов.

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      Александр Еникеев
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