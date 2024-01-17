Иммунолог высказался о реальности угрозы «болезни X»

Иммунолог Крючков усомнился в появлении «болезни X» в ближайшие пять-десять лет

Вероятность появления «болезни X» в ближайшие пять-десять лет крайне мала, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о реальности угрозы возникновения и широкого распространения в мире нового опасного заболевания.

«Болезнь Х» — это условное неизвестное заболевание, которое потенциально может вызвать эпидемию или пандемию. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданность». В 2018 году ВОЗ включила «болезнь Х» в список заболеваний, при выявлении которых срочно нужно разрабатывать лекарства.

«В ближайшие годы, пять-десять лет, думаю, это крайне маловероятно за исключением одного нюанса — если что-то не будет создано биоинженерным путем. Сейчас много кто и не только государства ведут разработки двойного назначения. Биоинженерным путем из широкого спектра инфекций, бактерий, вирусов можно сделать опасные, высокопатогенные или высокозаразные варианты, и это непрогнозируемая история. Вероятность таких событий определить невозможно, потому что есть активные игроки, которые могут это сделать. Если говорить про природные механизмы, то маловероятно, что в течение ближайших пяти-десяти лет [появится болезнь X], все-таки это история на более долгосрочную перспективу», — отметил он.

Последствия такой инфекции в мировом масштабе могут быть крайне тяжелыми. Поэтому усилия по разработке соответствующих технологий — мониторинговых, вакцинных, лекарственных, профилактических — нужно развивать, и они должны быть также сориентированы на неизвестные на сегодняшний день нам патогены Николай Крючков кандидат медицинских наук, иммунолог

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, обсуждение на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе так называемой «болезни Х» — обычная рутинная работа экспертов. Она объяснила, что специалистам необходимо просчитать все возможные сценарии при любом вирусе.

14 января стало известно, что обсуждение «болезни Х» включили в повестку мероприятия. В анонсе было сказано, что в дискуссии будут участвовать в том числе представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).