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17:47, 17 января 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 19 и 20 января

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Штормовое предупреждение объявили на территории Крыма на 19 и 20 января. О надвигающейся на полуостров опасности предупредили в региональном МЧС.

По данным ведомства, в эти дни в республике ожидаются дожди, мокрый снег и гололед. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду и местами будет достигать 25 метров в секунду. Непогода затронет центр полуострова, юг, восток, а также горные районы.

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В МЧС отметили, что такие погодные условия способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии систем ЖКХ, рост числа ДТП, падение рекламных щитов и деревьев, подтопления. «Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — напомнили спасатели.

Ранее МЧС Краснодарского края сообщило, что с 16 по 18 января в горах будет лавиноопасно. Жителей региона и туристов призвали не выходить в горы во время непогоды.

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      Мария Борисова
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