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20:50, 17 января 2024Силовые структуры

Россиянин получил штраф за призывы к насилию над не исповедующими ислам

В Адыгее оштрафовали мужчину, призывавшего к насилию над не исповедующими ислам

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Адыгее 40-летний житель Кошехабльского района, призывавший в интернете к насилию над людьми, получил штраф в 800 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Утверждается, что человек по фамилии Зехов публично пропагандировал и оправдывал деятельность «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), а также призывал мусульман совершать преступления в отношении правоохранителей и тех, кто не исповедует ислам.

Мужчину признали виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности») УК РФ. Ему запретили администрировать сайты на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области 30-летний заключенный стал фигурантом дела о публичном демонстрировании символики запрещенной экстремистской организации.

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      Илона Палей
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