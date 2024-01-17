Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 17 января 2024Путешествия

Россиянин с топором устроил дебош в офисе губернатора на Пхукете

KhaoSod: россиянин с топором устроил дебош в администрации Пхукета

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россиянин с топором проник в здание администрации Пхукета и устроил там дебош. Подробности истории сообщает местное издание KhaoSod.

Источник уточняет, что 24-летний мужчина разбил стеклянную дверь офиса губернатора на четвертом этаже. На полу рядом со столом секретаря полиция обнаружила капли крови. Там же лежал металлический топор.

Материалы по теме:
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023

Дежурные сотрудники службы безопасности администрации рассказали, что 17 января около 2:45 по местному времени они увидели в здании иностранца без рубашки и в черных шортах, скрывающегося возле лифта на первом этаже. Не сумев его задержать, они предупредили полицию.

KhaoSod пишет, что мужчине удалось сбежать от стражей правопорядка и проникнуть на другие этажи. Известно, что россиянин скрылся с места происшествия на мотоцикле, который он угнал у местного жителя. Позже полиция задержала нарушителя и доставила его в больницу. Предположительно, у него есть психическое расстройство.

Ранее на Пхукете задержали украинского туриста, который устроил пьяный дебош в отделении полиции. Правоохранители рассказали, что у него случилась вспышка гнева, ему вкололи успокоительное.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Избежавший казни в ДНР британский наемник снова вернулся в зону СВО. За свое освобождение он благодарил Абрамовича

      Названы уязвимые места танков Leopard-2

      Взрыв произошел на российском полимерном заводе

      Песков отреагировал на собранные в поддержку Путина на выборах миллионы подписей

      Ирину Шейк и Тома Брэди засняли на свидании в ресторане

      В Кремле рассказали о планах Путина посетить свой предвыборный штаб

      В Киргизии увеличилось число пострадавших при крушении военного вертолета

      Успеваемость и нога школьника в России стали хромать из-за паразитов в мозге

      В ЕС заявили об уверенности в одобрении Венгрией помощи Украине

      Китай перестроит экономику из-за старения населения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше