Россиянин с топором устроил дебош в офисе губернатора на Пхукете

KhaoSod: россиянин с топором устроил дебош в администрации Пхукета

Россиянин с топором проник в здание администрации Пхукета и устроил там дебош. Подробности истории сообщает местное издание KhaoSod.

Источник уточняет, что 24-летний мужчина разбил стеклянную дверь офиса губернатора на четвертом этаже. На полу рядом со столом секретаря полиция обнаружила капли крови. Там же лежал металлический топор.

Дежурные сотрудники службы безопасности администрации рассказали, что 17 января около 2:45 по местному времени они увидели в здании иностранца без рубашки и в черных шортах, скрывающегося возле лифта на первом этаже. Не сумев его задержать, они предупредили полицию.

KhaoSod пишет, что мужчине удалось сбежать от стражей правопорядка и проникнуть на другие этажи. Известно, что россиянин скрылся с места происшествия на мотоцикле, который он угнал у местного жителя. Позже полиция задержала нарушителя и доставила его в больницу. Предположительно, у него есть психическое расстройство.

Ранее на Пхукете задержали украинского туриста, который устроил пьяный дебош в отделении полиции. Правоохранители рассказали, что у него случилась вспышка гнева, ему вкололи успокоительное.