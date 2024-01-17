Россиянин вернулся из колонии и расправился с отцом во время ссоры

В ЯНАО задержали мужчину, забившего до смерти отца-пенсионера

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали местного жителя, расправившегося с 70-летним отцом во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 января в Ноябрьске 28-летний мужчина, вернувшийся из колонии, поссорился с родственником. Фигурант избил пенсионера, впоследствии тот не выжил.

На следующий день родственники нашли потерпевшего без признаков жизни. Экспертиза показала, что сын нанес ему закрытую черепно-мозговую травму. Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Решается вопрос об аресте задержанного.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском рецидивист расправился с двумя товарищами во время празднования старого Нового года.

