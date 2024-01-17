Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:37, 17 января 2024Силовые структуры

Россиянин вернулся из колонии и расправился с отцом во время ссоры

В ЯНАО задержали мужчину, забившего до смерти отца-пенсионера

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали местного жителя, расправившегося с 70-летним отцом во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 января в Ноябрьске 28-летний мужчина, вернувшийся из колонии, поссорился с родственником. Фигурант избил пенсионера, впоследствии тот не выжил.

На следующий день родственники нашли потерпевшего без признаков жизни. Экспертиза показала, что сын нанес ему закрытую черепно-мозговую травму. Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Решается вопрос об аресте задержанного.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском рецидивист расправился с двумя товарищами во время празднования старого Нового года.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Очень важна обратная связь». Путин ответил на сообщение с прямой линии с отказом голосовать за него

      Макрон пообещал Киеву сотни бомб и крылатые ракеты

      Кипр оказался обеспокоен массовым уходом крупного российского бизнеса

      На Ивлееву поступило шесть заявлений в полицию из-за голой вечеринки

      Приговоренный к смертной казни британец снова вернулся в зону СВО

      Россиянин вернулся из колонии и расправился с отцом во время ссоры

      Стало известно о готовности Орбана кардинально сменить позицию по Украине

      Женщина занялась сексом после десятилетнего воздержания и попала в больницу

      Названо условие замены истребителей беспилотниками

      Движение на части российской федеральной трассы закрыли из-за непогоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости