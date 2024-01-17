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16:06, 17 января 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за расправу 31-летней давности над предпринимательницей

В Абакане осудят мужчину, который задушил предпринимательницу в 1992 году

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Абакане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, который расправился с предпринимательницей в 1992 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По версии следствия, ночью 25 февраля 1992 года тогда 25-летний обвиняемый выпил и пришел в квартиру к своей бывшей сожительнице, которая занималась торговлей. Он задушил ее поясом от халата и проводом от магнитофона. После мужчина похитил из квартиры деньги (более 37 тысяч неденоминированных рублей), 10 тысяч долларов, ювелирные украшения, золотые часы и одежду.

Обвиняемый был задержан 10 июля 2023 года в Абакане по месту проживания. Мужчина проходит обвиняемым по статьям 146 и 102 УК РСФСР. Его дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передаче в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Архангельской области следователи предъявили обвинение 35-летнему жителю областного центра, который во время драки в 2004 году случайно нанес незнакомцу несовместимые с жизнью травмы.

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