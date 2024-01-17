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05:31, 17 января 2024Путешествия

Россиянка отдохнула в Шерегеше за 100 тысяч рублей и разочаровалась

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянка отдала за отдых на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области 100 тысяч рублей и призналась, что была разочарована поездкой. Своими впечатлениями она поделилась с изданием «Тинькофф Журнал».

Автор публикации пожаловалась, что ей не понравилось качество трасс. Кроме того, она указала на проблемы с транспортом, неоправданно дорогое жилье, холодный климат и цены в кафе «на уровне московских».

«Это хорошая альтернатива зарубежным курортам, так как добраться туда можно относительно недорого. Но нужно быть готовым не к самым комфортным условиям. Думаю, место больше подходит для крепких мужчин или катания на учебной трассе», — заключила туристка.

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Из плюсов россиянка заметила только отсутствие очередей. «По сравнению с тем, что в то же время происходило в Сочи, казалось, что в Шерегеше совсем мало народу, хотя с каждым днем людей прибавлялось», — пояснила она.

Повторного желания ехать на этот горнолыжный курорт у автора отзыва не возникло. Она добавила, что с гораздо большим воодушевлением отправилась бы еще раз в Узбекистан на курорт Амирсой, на Эльбрус или Домбай.

Ранее россиянин побывал на горнолыжном курорте в Сочи и пожаловался на завышенные цены. По его словам, Красная Поляна сильно уступает Альпам, но цены там «как в Куршевеле».

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      Марина Черняк
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