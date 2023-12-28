Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:48, 28 декабря 2023Путешествия

Россиянин описал катание на лыжах в Сочи фразой «цены как в Куршевеле»

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Россиянин побывал в Сочи и пожаловался на завышенные цены на горнолыжном курорте. Своим мнением он поделился с изданием «Тинькофф Журнал».

«Красная Поляна сильно уступает Альпам, но цены как в Куршевеле, особенно на ски-пасс», — такой фразой описал путешественник впечатления от поездки.

Автор отзыва также отметил, что погода в Сочи непредсказуемая, а зимой могут идти дожди. «В 2023 году нормально кататься можно было только в середине февраля, — рассказал он. — До — вообще без снега, после — все таяло».

Материалы по теме:
Лучшие горнолыжные курорты России. Где можно покататься на лыжах и сноуборде зимой 2023-2024?
Лучшие горнолыжные курорты России.Где можно покататься на лыжах и сноуборде зимой 2023-2024?
10 ноября 2023
Куда поехать зимой 2023-2024? Где можно недорого отдохнуть в России и за границей
Куда поехать зимой 2023-2024?Где можно недорого отдохнуть в России и за границей
11 декабря 2023

Другая любительница горнолыжного отдыха выразила мнение, что сочинские курорты «неадекватны» по ценам и количеству трасс для катания. «Вдобавок у нас практически нет нормального недорого жилья с удобным расположением», — возмутилась россиянка. Она заключила, что туристы едут кататься на лыжах в Красную Поляну, потому что им некуда деваться.

Ранее Анапа и Сочи оказались на первых строчках рейтинга российских городов с самыми дорогими для проживания отелями в 2023 году. Пребывание в гостиницах этих городов обходилось россиянам в среднем в 7,4 и 6,6 тысячи рублей в сутки соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ. В отряде рассказали, как это было

      В правительстве назвали причину подорожания новогоднего стола

      Россиянам назвали способы правильно подготовиться к ремонту

      Россиянин похитил девушку на почве ревности и избивал ее в течение дня

      Появились подробности о снятых с поезда Москва — Симферополь детях

      США предложили изучить способы изъять заблокированные активы России

      В Конгрессе проверят данные о сговоре Байдена по делу его сына Хантера

      В России решили заманить иностранных инвесторов длинными визами

      Рост экономики России замедлился

      Россиянин описал катание на лыжах в Сочи фразой «цены как в Куршевеле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости