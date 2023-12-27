Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:24, 27 декабря 2023Путешествия

Названы российские города с самыми дорогими отелями

Сочи и Анапу назвали городами с самыми дорогими отелями

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия» назвали российские города с самыми дорогими для проживания отелями в 2023 году. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение РИА Новости.

На первых сточках рейтинга оказались Анапа и Сочи. Пребывание в гостиницах этих двух популярных курортных городов обходилось россиянам в среднем в 7,4 и 6,6 тысячи рублей в сутки соответственно.

При этом эксперты отметили, что больше всего бронирований было сделано в Москве и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость ночи в местных отелях составила 5,2 и 5,3 тысячи рублей.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Среди востребованных у российских путешественников зарубежных городов самые большие траты на проживание были сделаны в Дубае — примерно 18 тысяч рублей в сутки. Расходы на номер в Баку, Ереване и Алма-Ате превышали девять тысяч рублей. Немного дешевле отечественным туристам приходилось платить в Ташкенте и Стамбуле.

Ранее в декабре турагент и бизнес-тренер Тариел Гажиенко раскрыл действенные способы сэкономить на новогоднем путешествии. Так, в первую очередь эксперт заявил, что для экономии на поездке россиянам надо попробовать сместить даты вылета.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нечастая история» Российские военные овладели арсеналом западных ракет в ДНР. Как это произошло?

      Раскрыты подробности тайной жизни российских телезвезд

      Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все»

      Россиянка обвинила воспитательницу детсада в избиении ее двухлетнего сына

      Названы российские города с самыми дорогими отелями

      «Аэрофлот» запустил рейсы на пляжный курорт популярной страны Азии

      В Киеве назвали сумму ежедневных расходов на ведение боевых действий

      Российский чиновник посоветовал ездить по тротуарам на сноуборде

      Тимошенко призвала Зеленского предложить другой план по спасению Украины

      Адвокат высказалась о судьбе миллиардного иска к Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости