Названы российские города с самыми дорогими отелями

Сочи и Анапу назвали городами с самыми дорогими отелями

Аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия» назвали российские города с самыми дорогими для проживания отелями в 2023 году. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение РИА Новости.

На первых сточках рейтинга оказались Анапа и Сочи. Пребывание в гостиницах этих двух популярных курортных городов обходилось россиянам в среднем в 7,4 и 6,6 тысячи рублей в сутки соответственно.

При этом эксперты отметили, что больше всего бронирований было сделано в Москве и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость ночи в местных отелях составила 5,2 и 5,3 тысячи рублей.

Среди востребованных у российских путешественников зарубежных городов самые большие траты на проживание были сделаны в Дубае — примерно 18 тысяч рублей в сутки. Расходы на номер в Баку, Ереване и Алма-Ате превышали девять тысяч рублей. Немного дешевле отечественным туристам приходилось платить в Ташкенте и Стамбуле.

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