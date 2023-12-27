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15:40, 27 декабря 2023Путешествия

Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить на новогоднем путешествии

Турагент Гажиенко: для экономии на поездке в Новый год надо сместить даты вылета

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российским туристам раскрыли действенные способы сэкономить на новогоднем путешествии. Об этом в беседе с Life.ru рассказал турагент и бизнес-тренер Тариел Гажиенко.

Так, в первую очередь эксперт заявил, что для экономии на поездке россиянам надо попробовать сместить даты вылета. «Если вы отправитесь в путешествие, например, 24–25 декабря или 5–6 января и захватите либо начало, либо конец каникул, то цены будут в полтора раза ниже, чем если вы вылетаете 28 или 30 декабря», — пояснил он.

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Более того, специалист отметил, что соотечественники могут заплатить меньше за отдых в Новый год, если отправятся в «непляжные» страны. В частности, он посоветовал обратить внимание на Армению, Казахстан и Иран.

При этом если туристам все-таки хочется отдохнуть на море зимой, тоже выгоднее всего будет сделать это в Египте, считает эксперт. Недельный тур на двоих в популярную курортную страну обойдется в 140–150 тысяч рублей на двоих.

Ранее в декабре сообщалось, что российские туристы захотели VIP-отдых в Африке. Такие путевки обойдутся путешественникам от 10 до 30 тысяч долларов (от 919,6 тысячи рублей до 2,7 миллиона рублей) на человека.

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      Фариза Бацазова
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