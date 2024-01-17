Россиянка побывала в Египте и пожаловалась на приставания местных мужчин

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Египте и пожаловалась на настойчивость и приставания со стороны местных мужчин. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации удивилась, что египтян не смущало даже наличие у нее спутника во время поездки. По ее мнению, местные мужчины стремятся любыми способами привлечь внимание иностранок, так как они не получают его со стороны своих женщин, которые по исламским традициям обязаны быть скромными и носить закрытую одежду.

«А иностранки приезжают в Египет почти голыми, в коротеньких юбочках и маечках. Представляете, что случается с мужчиной, который никогда не видел столько "раздетых" женщин. У них едет крыша…» — рассказала россиянка.

Она добавила, что египтяне не только приставали к ней в стране, но и продолжают следить за ней в соцсетях.

Ранее иностранная туристка съездила в Египет и пожаловалась на мошенников и отсутствие безопасности. Кроме того, она призналась, что ей было неприятно ловить на себе «неудобные взгляды» мужчин.