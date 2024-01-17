Российские полицейские пресекли незаконную перевозку полтонны живых раков

Под Астраханью полицейские нашли в автобусе полтонны живых раков

В Астраханской области полицейские пресекли незаконную перевозку почти полтонны живых речных раков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении МВД России.

По данным ведомства, правоохранители остановили пассажирский автобус с водителем из Ростовской области под Астраханью. Однако он и его напарник сильно нервничали при осмотре транспортного средства. В итоге силовики нашли в багажнике 27 картонных коробов с живыми речными раками весом 490 килограммов без маркировки и необходимых документов.

Раков изъяли, а позже выпустили в естественную среду обитания. Возбуждено дело по пункту «а» части 4 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ. Задержанным грозит до шести лет колонии и штраф в один миллион рублей.