Минобороны отчиталось о перехвате снарядов чешской системы Vampire в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 11 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire («Вампир») чешского производства. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того системы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районах населенных пунктов Золотаревка, Белогоровка, Новониколаевка, Горловка и Пески.

Накануне стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.