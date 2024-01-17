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13:11, 17 января 2024Среда обитания

Российским регионам решили выдавать разные ипотеки

В Госдуме предложили выдавать ипотеку в регионах по разным ставкам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Госдуме обсуждают возможность введения в российских регионах разных ставок по ипотеке, сообщает «Парламентская газета».

По словам зампреда Госдумы Алексея Гордеева, одним из критериев может стать средний уровень зарплат на территории субъекта. Возможность введения различных ставок собираются обсудить с участием представителей профильных комитетов Госдумы, а также Банка России, Минстроя и Минфина.

Инициативу поддержал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Он заявил, что в России есть регионы, которые покидают их жители. Низкая ставка по ипотеке могла бы сделать эти субъекты более привлекательными, уточнил сенатор.

Бюджетные деньги, которые идут на субсидирование льготной ипотеки, могли бы обеспечить жильем в регионах гораздо больше людей. Например, в Москве субсидируется ипотечный кредит, при этом стоимость квадратного метра в городе «зашкаливает», а в регионах цены в разы меньше, заключил Артамонов.

Ранее в госкомпании «Дом.РФ» выступили с инициативой разрешить россиянам брать больше одной льготной ипотеки при рождении ребенка.

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      Мария Черкасова
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