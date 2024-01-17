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07:16, 17 января 2024Забота о себе

Сексолог раскрыла мужчинам способы испытать необычное удовольствие в постели

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Клинический сексолог и сексотерапевт Несс Купер рассказала, что стимуляция уздечки полового члена помогает мужчинам испытать необычное ощущение в постели, напоминающее женский оргазм. Советы специалистки приводит издание Metro.

Купер указала, что уздечка — это полоска кожи, которая соединяет крайнюю плоть с шейку полового члена. По ее словам, это наиболее чувствительная часть органа. «Ощущения при стимуляции уздечки сопоставимы с удовольствием, которое получает женщина при клиторальном оргазме. Это объясняется тем, что уздечка и клитор имеют одинаковые нервные рецепторы», — рассказала Купер.

Самым простым способом для стимуляции уздечки сексолог назвала использование эректильных колец, которые продаются в магазинах для взрослых. Добиться такой же степени удовольствия помогают смазки с эффектом покалывания. Купер также посоветовала попробовать заняться любовью в позиции «по-собачьи». По ее словам, в этой позе угол проникновение помогает достичь интенсивного оргазма.

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Эксперт по сексу Кейт Мойл предупредила, что стимуляция уздечки требует деликатности, так как ткань можно легко повредить. Она посоветовала, прикасаясь к этой части полового члена использовать смазку, чтобы предотвратить получение травмы.

Ранее психотерапевт Шейдин Фрэнсис подсказала действенный способ доставить женщине удовольствие в постели. По ее мнению, чтобы женщина наслаждалась близостью, нужно не концентрироваться на оргазме, а научиться получать удовольствие от процесса.

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      Алиса Дмитриева
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