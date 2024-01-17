Полицейские организовали незаконную миграцию в российский регион за взятки

В Иркутске завели дело против полицейских за организацию незаконной миграции

В Иркутске следователи завели уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции и трех их подельников за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Они проходят обвиняемыми по четырем статьям, среди которых 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, с 2021 года по январь текущего года заместитель начальника отдела трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Иркутской области вместе с подчиненным и тремя подельниками оказывали иностранцам незаконное содействие в получении патентов, дающих право на временную работу и, как следствие, пребывание в России. За это они получали взятки.

Ранее Ленинский районный суд Челябинска арестовал сотрудницу управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Светлану Винк, организовавшую канал незаконной миграции.