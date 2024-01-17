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13:03, 17 января 2024Россия

Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Губернатор Гладков: система ПВО сбила БПЛА в районе белгородского поселка Дружба

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе поселка Дружба в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал, отметил он. Гладков отметил, что сбитое устройство относилось к самолетному типу.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал белгородский глава.

До этого Гладков рассказал о семи сбитых в Белгородской области беспилотниках.

Системы ПВО работали тогда над Белгородом и Белгородским районом. Информации о пострадавших и значительных повреждениях на земле не поступало.

Еще раньше мэрия Белгорода предупредила граждан об объявленной ракетной угрозе. Власти призвали людей оставаться дома и не подходить к окнам.

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      Анна Щербакова
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