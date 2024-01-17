Снежный коллапс парализовал работу аэропорта в российском городе

В аэропорту Казани из-за непогоды задержали 16 рейсов

В аэропорту Казани из-за непогоды задержали 16 авиарейсов. О том, что снежный коллапс парализовал работу воздушной гавани в этом российском городе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным источника, в ночь с 16 на 17 января неблагоприятные метеоусловия не позволили нескольким самолетам сесть в аэропорту. Рейсы из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка пришлось отправить на запасные аэродромы.

Кроме того, время вылета нескольких воздушных судов было изменено. Пассажирам предоставили напитки, питание и проживание в гостинице, добавили в пресс-службе.

Представители аэропорта Казани также пояснили, что сейчас посадка и вылет бортов осуществляются по фактической погоде, решение принимает командир экипажа.

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий оказалось перекрыто движение по участку федеральной трассы М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань. Проехать нельзя по отрезку дороги от города Канаш в Чувашии до села Шали в Республике Татарстан.

