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08:37, 17 января 2024Мир

Стало известно о готовности Орбана кардинально сменить позицию по Украине

Politico: Орбан готов отказаться от противодействия оказанию помощи Украине

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже показал ЕС, что готов отказаться от противодействия оказанию военной и денежной помощи Украине со стороны Евросоюза ради политических и экономических преференций для Будапешта, но переговоры об этом все еще идут. О возможной смене венгерской позиции по Украине со ссылкой на дипломатические источники сообщает Politico.

«По мнению нескольких европейских дипломатов и официальных лиц, Орбан приближается к компромиссу по использованию [предназначающихся для Венгрии] денег из бюджета ЕС, даже несмотря на то, что сделка, скорее всего, не будет соответствовать требованиям, которые он выдвинул в прошлом месяце... ЕС теперь уверен, что сделка [с Орбаном] может быть заключена в течение следующих нескольких недель», — говорится в публикации.

В издании отметили, что европейские дипломаты уверены в исчерпании Орбаном возможностей Будапешта «по удержанию ЕС в заложниках» по вопросам помощи Украины, которые Венгрия ранее ветировала.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия поддерживает план финансирования Украины без предоставления общего кредита странами Европейского союза, а свою долю готова выплатить из нацбюджета. Орбан также предложил «создать денежный фонд для помощи Украине» вне бюджета ЕС, который бы пополнялся на основе экономических показателей стран европейского сообщества.

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      Виктория Кондратьева
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