Марочко: в Константиновку в ДНР прибыла группа офицеров из Генштаба ВСУ

В город Константиновка, находящийся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР), прибыла группа офицеров из Генштаба ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, по прибытии в населенный пункт высокопоставленные украинские офицеры провели ряд закрытых совещаний с командирами на местах и начальниками родов войск и служб, а также проинспектировали несколько военных объектов. Отмечается, что после награждения военнослужащих ВСУ, отличившихся при обороне Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) и Часова Яра, они убыли в Днепропетровск.

Ранее Марочко сообщал, что украинские военные самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом в ДНР. Он уточнил, что бойцы ВСУ бежали в тыл из-за сложной оперативно-тактической обстановки.