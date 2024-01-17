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09:07, 17 января 2024Бывший СССР

Стало известно о прибытии в ДНР высокопоставленных украинских офицеров

Марочко: в Константиновку в ДНР прибыла группа офицеров из Генштаба ВСУ

Фото: Reuters

В город Константиновка, находящийся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР), прибыла группа офицеров из Генштаба ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, по прибытии в населенный пункт высокопоставленные украинские офицеры провели ряд закрытых совещаний с командирами на местах и начальниками родов войск и служб, а также проинспектировали несколько военных объектов. Отмечается, что после награждения военнослужащих ВСУ, отличившихся при обороне Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) и Часова Яра, они убыли в Днепропетровск.

Ранее Марочко сообщал, что украинские военные самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом в ДНР. Он уточнил, что бойцы ВСУ бежали в тыл из-за сложной оперативно-тактической обстановки.

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      Алевтина Запольская
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