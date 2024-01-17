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08:12, 17 января 2024Бывший СССР

Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Красным Лиманом

Марочко: ВСУ самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставляют позиции на краснолиманском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что несколько случаев самовольного бегства украинских военных с позиций зарегистрировали под Красным Лиманом. По его словам, солдаты бежали в тыл из-за сложной оперативно-тактической обстановки. Среди других причин Марочко назвал заметное падение боевого потенциала подразделений ВСУ, а также успехи российских военных.

Ранее Марочко сообщил о потерях позиций ВСУ на краснолиманском направлении. По его словам, российские военные оттеснили украинских солдат с окрестностей Кременной.

Марина Совина
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