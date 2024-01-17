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19:39, 17 января 2024Среда обитания

Американские сельхозугодья захватили неистребимые сорняки

Reuters: американские сорняки выработали устойчивость к сильнейшим химикатам

Фото: Clarke Alder / Amalgamated Sugar Company / Handout / Reuters

Неистребимые сорняки захватили сельхозугодья в нескольких американских штатах. Растения развили устойчивость к сильнейшим гербицидам, передает Reuters.

Фермеры бьют тревогу: дикая конопля и амброзия уничтожают урожай в Северной Дакоте, Айове, Висконсине и Миннесоте. Сорная трава кохия способна погубить до 70 процентов урожая. При этом химикаты крупнейших производителей Corteva и Bayer оказываются бессильны перед разросшимися сорняками.

Глифосат, один из самых распространенных гербицидов, потерял эффективность в борьбе с 361 видом сорняка, в том числе со 180 в США. 21 вид сорной травы показал резистентность к дикамбе. Данный химикат начали производить лишь в 2017 году. Теперь в зоне поражения оказались кукуруза, соя и сахарная свекла.

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За последние 20 лет агрохимические компании вполовину сократили расходы на исследования, подсчитали в британской организации AgbioInvestor. На разработку новых противосорняковых средств производители выделяют 6,2 процента от выручки в сравнении с 8,9 процента в 2000 году. Первую за 30 лет разработку в сфере гербицидов недавно представила компания FMC: на это у производителя ушло 11 лет. Химикат поступит в продажу в 2026 году. К 2028 году гербицид нового действия также надеется представить Bayer.

По информации агентства по охране окружающей среды США, стандарты утверждения новых гербицидов не менялись с 1996 года. Закон в основном корректируется в тех случаях, когда идет речь о воздействии химикатов на здоровье людей, окружающую среду, либо краснокнижные виды растений и животных.

Специалисты предрекают настоящую встряску в сельхозотрасли в ближайшее десятилетие. Экологи настаивают на применении естественных методов борьбы с вредителями. Другая инициатива предполагает выработку более стойких к сорнякам семян. Однако ученые сомневаются в успехе таких решений: современные сорняки демонстрируют устойчивость к гербицидам при первой же обработке химикатами.

Ранее американцев предупредили о нашествии суперсвиней на юг страны. Животные умны, неуловимы и приспособлены к жизни в условиях канадской зимы.

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      Виктория Клабукова
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