Силовые структуры
В Белгороде задержали шестого подозреваемого из избивавшей прохожих группы
В Белгороде задержали шестого подозреваемого из избивавшей прохожих группы
В Белгороде задержали шестого подозреваемого из избивавшей прохожих группы, сообщает РБК.
Поиски других подозреваемых еще продолжаются.
О задержании пятерых участников группы, в том числе четырех несовершеннолетних, сообщалось утром 17 января. Известно как минимум о пяти нападениях на случайных прохожих.
Возбуждены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти по национальному признаку, хулиганстве и покушении на убийство, совершенное группой лиц.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, подобного рода преступления должны жестко пресекаться и наказываться.