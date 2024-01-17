В Белгороде задержали шестого подозреваемого из избивавшей прохожих группы

В Белгороде задержали шестого подозреваемого из избивавшей прохожих группы

В Белгороде задержали шестого подозреваемого из избивавшей прохожих группы, сообщает РБК.

Поиски других подозреваемых еще продолжаются.

О задержании пятерых участников группы, в том числе четырех несовершеннолетних, сообщалось утром 17 января. Известно как минимум о пяти нападениях на случайных прохожих.

Возбуждены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти по национальному признаку, хулиганстве и покушении на убийство, совершенное группой лиц.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, подобного рода преступления должны жестко пресекаться и наказываться.